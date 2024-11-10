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Real Madrid'den sürpriz Jose Mourinho hamlesi! Carlo Ancelotti ayrıldıktan hemen sonra...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.11.2024 13:54
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La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Bu sezon başarılı bir grafik çizemeyen Madrid ekibi, Barcelona'nın arkasında kalarak büyük bir sürprize imza attı. Mbappe transferine rağmen gol yollarında etkisiz olan Real Madrid'de eleştiri okları Ancelotti'ye çevrilmişken flaş Mourinho iddiası ortaya atıldı.

Real Madrid'den sürpriz Jose Mourinho hamlesi! Carlo Ancelotti ayrıldıktan hemen sonra...

Real Madrid'de gündem teknik direktör seçimi... Ancelotti ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine geçecek isimler konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

REAL MADRİD, MOURİNHO'YU LİSTEYE ALDI

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Elgoldigital'de yer alan habere göre; Real Madrid, Jose Mourinho'yu listesine ekledi. Carlo Ancelotti'nin alternatifi olarak listeye giriş yapan Mourinho, Madrid ekibinin birçok alternatifinden biri olarak göze çarptı.

FENERBAHÇE'DE 18 MAÇA ÇIKTI

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Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde 18 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Mourinho, 1.94 puan ortalaması tutturdu.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe real madrid
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