Real Madrid'den sürpriz Jose Mourinho hamlesi! Carlo Ancelotti ayrıldıktan hemen sonra...

Real Madrid'de gündem teknik direktör seçimi... Ancelotti ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine geçecek isimler konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

REAL MADRİD, MOURİNHO'YU LİSTEYE ALDI

Elgoldigital'de yer alan habere göre; Real Madrid, Jose Mourinho'yu listesine ekledi. Carlo Ancelotti'nin alternatifi olarak listeye giriş yapan Mourinho, Madrid ekibinin birçok alternatifinden biri olarak göze çarptı.

FENERBAHÇE'DE 18 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde 18 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Mourinho, 1.94 puan ortalaması tutturdu.