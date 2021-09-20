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Real Madrid, deplasmanda 2 dakika döndü

20.09.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Ligi'nde Valencia deplasmanında geriye düşen Real Madrid, son bölümde bulduğu iki golle galibiyete ulaştı.

Real Madrid, deplasmanda 2 dakika döndü

İspanya Ligi'nde 5. hafta maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında geriye düşen Real Madrid, 86 ve 88'de bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

Valencia'nın golünü 66. dakikada Hugo Duro kaydetti. Real Madrid'in gollerini 86. dakikada Vinicius Junior ve 88. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Karim Benzema, Valencia attığı gol sayısını 11'e çıkardı. Benzema, Valencia'dan daha fazla Granada (14) & Athletic Bilbao'ya (13) gol attı.

Real Madrid, Ocak 2018'den sonra Valencia deplasmanında bir lig maçında galibiyete ulaştı. Ayrıca Real Madrid ligde kaybetmeme serisini 23 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 13'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. İlk mağlubiyetini alan Valencia 10 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde hafta içi Valencia, Sevilla'ya konuk olacak. Real Madrid, Mallorca'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Valencia
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