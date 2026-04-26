Real Madrid'e 90+4'te büyük şok! 17'de golü buldu ama...

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Betis deplasmanına çıktı. Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 17. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. İlk yarıda üstünlüğünü koruyan Madrid ekibi, devre arasına 1-0'lık avantajla girdi.
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran ev sahibi ekip, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+4. dakikada Hector Bellerin sahneye çıkarak skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
