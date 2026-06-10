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Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

2026 FIFA World Cup'nda heyecan sürerken, Türkiye Milli Futbol Takımı ile Avustralya Milli Futbol Takımı arasında oynanacak kritik mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Burak Kavuncu

Karşılaşmada düdük çalacak isim, Venezuela Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı hakem Jesus Valenzuela oldu. Uluslararası arenada önemli organizasyonlarda görev alan deneyimli hakem, son yıllarda FIFA ve CONMEBOL organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ BULUNUYOR

Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu! 1

40 yaşındaki Valenzuela, kariyerinde Dünya Kupası, Copa America ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi üst düzey turnuvalarda görev aldı. Sertliğe izin veren ancak oyunun temposunu korumaya çalışan yönetim tarzıyla tanınan Venezuelalı hakem, kritik mücadelede vereceği kararlarla yakından takip edilecek.

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Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu! 2

A Milli Takım açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada alınacak sonuç, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek. Teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını sürdürürken, hakem ataması da maç öncesi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Türk futbolseverler, Jesus Valenzuela yönetimindeki mücadelede Ay-Yıldızlı ekibin sahadan istediği sonuçla ayrılmasını bekliyor.

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Avustralya Türkiye milli takım
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