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Real Madrid'e imza atan Arda Güler daha maça bile çıkmadan kulüp rekorunu kırmayı başardı!

07.07.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Real Madrid Kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid'e geldi. Dünya devinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ses getirdi ve kısa süre içinde Real Madrid rekoru kırıldı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Arda'yı Real Madrid'den bir yönetici ve kulübün televizyonu karşıladı. Yaklaşık 2,5 saat rötar sonrasında TSİ 22.30'da Madrid'e inen uçakta Arda'ya, babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve bazı yakınları da eşlik etti.

6 YILLIK SÖZLEŞME

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Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladığını, Türk futbolcuyla 6 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Madrid'de sağlık kontrolünden geçerek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak Arda, bugün TSİ 13.00'te Real Madrid'in spor tesisleri olan "Real Madrid Sportif Şehri"nde basına tanıtılacak.

HAZIRLIK KAMPINA KATILACAK

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Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

FORMAYI GİYMEDEN REKOR KIRDI

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Real Madrid'in resmi Instagram hesabından yapılan Arda Güler paylaşımı, İspanyol kulübünün en çok beğeni alan paylaşımı oldu ve Arda Güler daha forma bile giymeden rekor kırmayı başardı.


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