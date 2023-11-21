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Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin yıldızı Omar Fayed ile rakip oldu!

21.11.2023 19:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Fenerbahçe'nin kiralık olarak Novi Pazar'a gönderdiği Omar Fayed de yer aldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Bu sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler gündem olmaya devam ediyor.

OMAR İLE RAKİP OLDU

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Yıldız oyuncu Arda Güler eski takımında forma giyen bir isimle rakip oldu. Güler, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mısırlı stoper Omar Fayed önemli bir ödüle aday gösterildi.

Dünyada çapında bir ödül olan Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' adayları açıklanırken, Arda Güler ve Omar Fayed de 27 kişilik aday listesinde yerini aldı.

Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu adayı olan oyuncular şu şekilde;

-Saud Abdulhamid
-Firas Al-Buraikan
-Thiago Almada
-Tomasso Baldanzi
-Alejandro Balde
-Jude Bellingham
-Victor Boniface
-Moises Caicedo
-Eduardo Camavinga
-Cesare Casadei
-Ousmane Diomande
-Jeremy Doku
-Omar Fayed
-Evan Ferguson
-Enzo Fernandez
-Gavi
-Arda Güler
-Josko Gvardiol
-Rasmus Höjlund
-Jamal Musiala
-Pedri
-Antonio Silva
-Xavi Simons
-Mathys Tel
-Florian Wirtz
-Lamine Yamal
-Warren Zaire-Emery

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