Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye 170 milyon Euro teklif edecek

Juventus'a, kaptırdığı Cristiano Ronaldo'nun yerine yıldız arayışlarını sürdüren Real Madrid'in ilk hedefinde Eden Hazard bulunuyor. İspanyol devi, Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran 27 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtı.

Başkent ekibinin, Belçikalı oyuncunun kulübü Chelsea'ye 170 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı bildirildi. Eflatun-beyazlıların, kontratı 2020'de sona erecek Hazard'ı ikna turlarına başladığı kaydedildi. Öte yandan Real Madrid, geçen sezon Bayern Münih'e 2 yıllığına kiraladığı James Rodriguez'i de takıma döndürmek istiyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için Alman ekibiyle görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor. (FOTOMAÇ)

.

