Real Madrid efsanesi Freddy Rincon hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada...

Eski Kolombiyalı milli futbolcu Freddy Rincon trafik kazası geçirdi. Bir dönem Real Madrid forması da giyen 55 yaşındaki Rincon üç arkadaşıyla birlikte aracıyla seyir halindeyken minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçirdi.

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Rincon kaza sonrası Cali'deki Imbanaco kliniğine götürüldü. Kliniğin tıbbi şefi Laureano Quintero düzenlediği basın toplantısında Rincon'un ciddi bir beyin travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Rincon hayatını kaybetti. Beynine aldığı darbeden dolayı hayata döndürülemeyen Rincon, Real Madrid taraftarını yasa boğdu.

FREDDY RİNCON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya ve Kolombiya'da geçiren eski orta saha, Avrupa'da Napoli ve Real Madrid formaları giydi. 1994'te Napoli'nin yolunu tutan oyuncu 1996'da ise Santiago Bernabeu'ya adım attı. Rincon'un Real Madrid kariyeri bir sezon sürdü.

Kolombiya Milli Takım formasını 85 maçta giyen ve ülkesi adına 17 gol kaydeden eski futbolcu Corinthians, Cruzeiro, Santos ve Palmeiras gibi Brezilya'nın köklü kulüplerinde top koşturmuştu.



