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  4. Real Madrid efsanesi Freddy Rincon hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada...

Real Madrid efsanesi Freddy Rincon hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada...

14.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Real Madrid forması da giyen eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon trafik kazası geçirdi. Rincon kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri ise ortaya çıktı. O anlar izleyenlerin yüreğini burktu...

Eski Kolombiyalı milli futbolcu Freddy Rincon trafik kazası geçirdi. Bir dönem Real Madrid forması da giyen 55 yaşındaki Rincon üç arkadaşıyla birlikte aracıyla seyir halindeyken minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçirdi.

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

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Rincon kaza sonrası Cali'deki Imbanaco kliniğine götürüldü. Kliniğin tıbbi şefi Laureano Quintero düzenlediği basın toplantısında Rincon'un ciddi bir beyin travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre Rincon hayatını kaybetti. Beynine aldığı darbeden dolayı hayata döndürülemeyen Rincon, Real Madrid taraftarını yasa boğdu.

FREDDY RİNCON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya ve Kolombiya'da geçiren eski orta saha, Avrupa'da Napoli ve Real Madrid formaları giydi. 1994'te Napoli'nin yolunu tutan oyuncu 1996'da ise Santiago Bernabeu'ya adım attı. Rincon'un Real Madrid kariyeri bir sezon sürdü.

Kolombiya Milli Takım formasını 85 maçta giyen ve ülkesi adına 17 gol kaydeden eski futbolcu Corinthians, Cruzeiro, Santos ve Palmeiras gibi Brezilya'nın köklü kulüplerinde top koşturmuştu.


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trafik kazası
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