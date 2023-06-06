Real Madrid efsanesi Karim Benzema'nın yeni takımı resmen belli oldu, maaşı dudak uçuklattı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al-Ittihad kulübü Fransız yıldız Karim Benzema ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'de başarılarla dolu kariyere imza atan 35 yaşındaki forvet, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Benzema, Real Madrid kariyerinde 648 maça çıktı ve 354 gol, 165 asistlik harika performans sergiledi. 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.



