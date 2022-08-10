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Real Madrid Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı bu akşam Süper Kupa heyecanını futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ve Avrupa Ligi kupasını alan Eintracht Frankfurt'un mücadele edeceği Süper Kupa mücadelesi bu akşam oynanacak. Kritik karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa mücadelesinde bu akşam Real Madrid ve Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt bu akşam Süper Kupa'yı kaldırabilmek için sahada ter dökecek. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa mücadelesinde bu akşam İspanya devi Real Madrid ve Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Helsinki Olimpiyat Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.

Kritik mücadele TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'İ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Frankfurt: Trapp, Toure, Tuta, N’Dicka, Knauff, Sow, Rode, Lenz, Lindstrom, Götze, Borre

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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