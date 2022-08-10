UEFA Süper Kupa mücadelesinde bu akşam Real Madrid ve Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt bu akşam Süper Kupa'yı kaldırabilmek için sahada ter dökecek. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa mücadelesinde bu akşam İspanya devi Real Madrid ve Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Helsinki Olimpiyat Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.

Kritik mücadele TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'İ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Frankfurt: Trapp, Toure, Tuta, N’Dicka, Knauff, Sow, Rode, Lenz, Lindstrom, Götze, Borre

