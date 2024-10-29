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Real Madrid, en iyi futbolcu ödülü Vinicius'a verilmediği için Altın Top ödülünü boykot etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.10.2024 07:29
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

Real Madrid, en iyi futbolcu ödülü Vinicius'a verilmediği için Altın Top ödülünü boykot etti
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.

As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.

Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vinicius Junior real madrid
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