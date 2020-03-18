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  4. Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüs'e yakalandı

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüs'e yakalandı

İSPANYA HABERLERİ  | 18.03.2020 08:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs İspanya'da yayılmaya devam ederken, şok bir gelişme daha yaşandı.

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüs'e yakalandı

İspanyol devi Real Madrid’in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz’da koronavirüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki Sanz’da koronavirüs semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı. Karantinaya alınan Lorenzo Sanz’ın tedavisinin başladığı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
real madrid İspanya La Liga

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