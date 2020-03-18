Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüs'e yakalandı

İspanyol devi Real Madrid’in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz’da koronavirüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki Sanz’da koronavirüs semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı. Karantinaya alınan Lorenzo Sanz’ın tedavisinin başladığı bildirildi.
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