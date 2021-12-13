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Real Madrid farkı açıyor! Şampiyonluk...

13.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında oynanan Madrid derbisini Atletico Madrid'i 2-0 mağlup eden Real Madrid kazandı.

Real Madrid farkı açıyor! Şampiyonluk...
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan derbide Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 16) ve Marco Asensio (Dk. 57) attı.

Ligde liderlik koltuğunda büyük bir avantaj yakalayan ve 42 puanı bulunan Real Madrid, en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde bulunuyor.

Atletico Madrid ise derbide aldığı yenilgi sonrasında 29 puanla 4. sırada yer alıyor.
Diğer yandan La Liga'da haftanın diğer maçında Barcelona deplasmanda Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 24 puanla 8. sırada yer alırken, ezeli rakibi Real Madrid'in 18 puan gerisinde olması dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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