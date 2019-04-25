Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

Real Madrid, tecrübeli basketbolcu Felipe Reyes ile sözleşme uzattı. Madrid ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Reyes ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 2004-2005 sezonundan beri Madrid ekibinde forma giyen 39 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan ekipte de yer aldı. Felipe Reyes, Euroleague'de bu sezon 22 maçta ortalama 8.4 dakika süre alırken, 4.0 sayı, 2.1 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
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