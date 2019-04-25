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Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

İSPANYA HABERLERİ  | 25.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Real Madrid, 2004 yılından beri takımda olan 39 yaşındaki basketbolcu Felipe Reyes'in sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

Real Madrid, tecrübeli basketbolcu Felipe Reyes ile sözleşme uzattı. Madrid ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Reyes ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 2004-2005 sezonundan beri Madrid ekibinde forma giyen 39 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan ekipte de yer aldı. Felipe Reyes, Euroleague'de bu sezon 22 maçta ortalama 8.4 dakika süre alırken, 4.0 sayı, 2.1 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid İspanya La Liga Felipe Reyes

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