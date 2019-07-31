Real Madrid Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe üçüncülük için sahaya çıkıyor!

İlk golden sonra açılan Bayern, 28'de Coman'ın asistinde Goretzka'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. 31'de Dirar topu ceza sahasında fazla ayağında tutunca Müller rahat bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe oldu. 5. dakikada Kruse'nin şutunda top yandan auta gitti. Özellikle savunma mevkisinde bir hayli eksik oyuncusu bulunan Fenerbahçe, 22. dakikada Renato Sanches'in golüyle 1-0 geriye düştü.

Audi Cup 2019’un ilk gecesinde Fenerbahçe Bayern Münih ile Raal Madrid ise Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibinden 6 gol yiyen Fenerbahçe hayal kırıklığı yarattı. Bu akşam sarı lacivertliler üçüncülük maçında gene güçlü bir rakipler, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki futbolseverlerin Real Madrid Fenerbahçe maçını canlı izlemek için saat kaçta ekran başına geçmesi gerekiyor?

Art arda goller sonrası gardı düşen Fenerbahçe karşsıında iyice rahatlayan Alman ekibi, 40'te Kingsley Coman ve 44'te penaltıdan Müller'in golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Bayern ikinci yarıda da gol için bastırmaya devam etti. 58'de maçın yıldızı Thomas Müller bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick yaparak skoru 6-0 yaptı.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Fenerbahçe golü buldu. Orta sahadan topu alan Kruse, iki rakibinden sıyrılarak golü attı ve durum 6-1 oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 6-1'lik yenilgi ile ayrıldı.



