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Real Madrid Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe üçüncülük için sahaya çıkıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bayern Münih maçında kötü bir sonuç alan Fenerbahçe, Audi Cup 2019’da bu akşam üçüncülük maçına çıkacak. Peki Real Madrid Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Canlı yayın seçenekleri nelerdir? İşte Real Madrid Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

Real Madrid Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe üçüncülük için sahaya çıkıyor!

Audi Cup 2019’un ilk gecesinde Fenerbahçe Bayern Münih ile Raal Madrid ise Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibinden 6 gol yiyen Fenerbahçe hayal kırıklığı yarattı. Bu akşam sarı lacivertliler üçüncülük maçında gene güçlü bir rakipler, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki futbolseverlerin Real Madrid Fenerbahçe maçını canlı izlemek için saat kaçta ekran başına geçmesi gerekiyor?

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe’nin üçüncülük maçı yine DSmart’ın Spor Smart HD kanalından yayımlanacak. Karşılaşma 19.00’da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: K.Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Lucas V., Jovic, Mendy, Hazard.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Kruse, Moses, Rodrigues, Muriqi

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Maça etkili başlayan Fenerbahçe oldu. 5. dakikada Kruse'nin şutunda top yandan auta gitti. Özellikle savunma mevkisinde bir hayli eksik oyuncusu bulunan Fenerbahçe, 22. dakikada Renato Sanches'in golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk golden sonra açılan Bayern, 28'de Coman'ın asistinde Goretzka'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. 31'de Dirar topu ceza sahasında fazla ayağında tutunca Müller rahat bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.

Art arda goller sonrası gardı düşen Fenerbahçe karşsıında iyice rahatlayan Alman ekibi, 40'te Kingsley Coman ve 44'te penaltıdan Müller'in golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Bayern ikinci yarıda da gol için bastırmaya devam etti. 58'de maçın yıldızı Thomas Müller bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick yaparak skoru 6-0 yaptı.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Fenerbahçe golü buldu. Orta sahadan topu alan Kruse, iki rakibinden sıyrılarak golü attı ve durum 6-1 oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 6-1'lik yenilgi ile ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe real madrid audi cup 2019

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