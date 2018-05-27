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Real Madrid futbol ve basketbolda Avrupa şampiyonu olan ilk takım oldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ardından futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid, aynı sezonda her iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.

Real Madrid futbol ve basketbolda Avrupa şampiyonu olan ilk takım oldu!

İspanya kulübü Real Madrid, aynı sezonda futbol ve basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olarak tarihe geçti.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen hafta Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, futbolda da kupaya uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, futbolda da 2017-2018 sezonunu zirvede tamamladı.

Hem basketbol hem de futbol şubeleri faaliyet gösteren kulüpler arasında yer alan Real Madrid, aynı sezonda söz konusu iki branşta en önemli kupaları almayı başaran ilk ekip oldu.

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real madrid Şampiyonlar Ligi

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