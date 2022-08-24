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Real Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı! Eden Hazard...

24.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, sezona 2 mağlubiyet 1 galibiyet ile başlarken, transfer temaslarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip 8 yeni ismi kadrosuna katarken geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard gündeme gelmişti. Bu transfere dair dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Real Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı! Eden Hazard...
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefine kilitlenen Galatasaray, gözünü ligin 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisine çevirmiş durumda. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bordo-Mavili ekip ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı ekip mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

EDEN HAZARD...

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Cimbom bir yandan da transfer temaslarını sürdürürken, geçtiğimiz haftalarda taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir isim gündeme gelmiş, Sarı-Kırmızılılar'ın Real Madrid'in 2019/2020 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'den 115 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eden Hazard ile ilgilendiği iddia edilmişti.

REAL MADRID TEMASA GEÇTİ!

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Tüm bu gelişmelerin ardından taraftarı oldukça heyecanlandırak bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre; Real Madrid, Galatasaray’la temas kurarken, Hazard’ın 20 milyon euro’luk yıllık ücretinin yüzde kaçını karşılayabileceğini sordu. Galatasaray ‘dan alınan 5 milyon Euro’luk cevap ilk etapta sessizliğe neden oldu. Ancak Hazard’a başka talip çıkmaması, ayrılmamasının takım içinde “en fazla kazanan isim yedek bekliyor” sıkıntısına yeniden neden olacağı için Real Madrid çark etti. “Hazard ve menajerini ikna edin. Transferi bitirelim” mesajı geldi.

ERDEN TİMUR HAREKETE GEÇTİ!

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Galatasaray ise bunun ardından Hazard’ın menajerliğini üstlenen babası ile Thierry ile temas kurdu. Erden Timur'un Hazard'ın menajeri ile bizzat görüşme kararı alırken, yıldız oyuncuyu da ikna etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.


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