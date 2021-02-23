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Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi 852 milyon Euro'ya transfer ediyor!

23.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi 852 milyon Euro'ya transfer ediyor!

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Real Madrid’in hedefinde olan iki büyük yıldız PSG’den Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund’dan Erling Haaland için kulübün kasasından çıkması muhtemel rakamları yazdı.

Futbol dünyasının yeni süper starları Kylian Mbappe ve Erling Haaland her geçen gün izleyenleri büyülemeye devam ederken, transfer söylentileri de gün geçtikçe yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İki yeni yıldızın peşinde olduğu belirtilen ilk dev Real Madrid’in önüne ise yüklü bir fatura çıktı.

İspanyol AS’ın haberine göre; Real Madrid, PSG’nin yıldızı Mbappe’ye yıllık 72 Milyon Euro, Dortmund’un yıldız Haaland’a ise yıllık 20 Milyon Euro maaş teklif edecek. İki yıldızın her biri için ortalama 150 Milyon Euro bonservis bedeli önermesi beklenen Madrid’in oyuncularla 6 yıllık sözleşme imzalaması halinde toplam 852 milyon Euro maliyete ulaşacağı belirtiliyor.

Daha önce yapılan pazarlıklar göz önüne alındığında Mbappe senelik 36 milyon euro, Haaland ise yıllık 9 milyon Euro net garanti ücret talep ediyor. Bu da vergilerle birlikte iki oyuncu için senelik 92 milyon Euro ediyor.

İki oyuncunun 150’şer milyon Euro’dan 300 milyon Euro da bonservis bedeli istendiği göz önüne alınınca, 6 yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 852 milyon Euro’luk bir operasyon yapılması gerektiği kaydediliyor.

RONALDO’DAN SONRA BÜYÜK TRANSFER OLMADI

İspanyollar, bu şartlarda son 2 yıldır bütçe küçülten Real Madrid’in transferde işinin çok zor olduğunun altını çizdi. Juventus'a giden Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu bir türlü dolduramayan ve son yıllarda sansasyonel transferlerden uzak kalan Los Galacticos'un bu büyük rüyasını nasıl gerçekleştireceği merak konusu oldu.

HEM MBAPPE HEM HAALAND UÇUYOR

Bu sezon Kylian Mbappe Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 34 maçta 23 gol, 10 asistlik performans sağladı. Henüz 20 yaşında olan Erling Haaland da Borussia Dortmund’da 25 karşılaşmada 27 gol atıp, 6 asist yaptı.

1.5 YILDA DEĞERİNİ 22’YE KATLADI!

Borussia Dortmund’un gol makinesi Erling Haaland’ın Haziran 2019’da Red Bull Salzburg forması giyerken 5 milyon euro olan piyasa değeri şu anda tam 110 milyon euro. 20 yaşındaki yıldız, profesyonel kariyerinde 137 maçta 92 gol, 23 asistlikle oynadı.


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