Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi 852 milyon Euro'ya transfer ediyor!

Futbol dünyasının yeni süper starları Kylian Mbappe ve Erling Haaland her geçen gün izleyenleri büyülemeye devam ederken, transfer söylentileri de gün geçtikçe yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İki yeni yıldızın peşinde olduğu belirtilen ilk dev Real Madrid’in önüne ise yüklü bir fatura çıktı.

İspanyol AS’ın haberine göre; Real Madrid, PSG’nin yıldızı Mbappe’ye yıllık 72 Milyon Euro, Dortmund’un yıldız Haaland’a ise yıllık 20 Milyon Euro maaş teklif edecek. İki yıldızın her biri için ortalama 150 Milyon Euro bonservis bedeli önermesi beklenen Madrid’in oyuncularla 6 yıllık sözleşme imzalaması halinde toplam 852 milyon Euro maliyete ulaşacağı belirtiliyor.

Daha önce yapılan pazarlıklar göz önüne alındığında Mbappe senelik 36 milyon euro, Haaland ise yıllık 9 milyon Euro net garanti ücret talep ediyor. Bu da vergilerle birlikte iki oyuncu için senelik 92 milyon Euro ediyor.

İki oyuncunun 150’şer milyon Euro’dan 300 milyon Euro da bonservis bedeli istendiği göz önüne alınınca, 6 yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 852 milyon Euro’luk bir operasyon yapılması gerektiği kaydediliyor.