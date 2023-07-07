Real Madrid ile anlaşan Arda Güler'in imza törenindeki 'Türkçe' kararı herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen imza töreninde Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılırken, genç yıldızın 'Türkçe' kararı dikkat çekti.

"SORULARI TÜRKÇE YANITLAMAK İSTİYORUM"

Toplantıya birçok İspanyol gazeteci de akın ederken, Arda Güler'in toplantı öncesi yetkililere İngilizce bilmesine rağmen sorulara Türkçe olarak yanıt vermek istediğini belirttiği öğrenildi.

"TÜRKÇE KONUŞMAK İSTİYOR"

Çevirmen toplantı öncesi "Basın toplantısına hoş geldiniz, İngilizce biliyor ama kendisi Türkçe konuşmak istiyor, sorularınıza Türkçe olarak yanıt verecek. Sorularınızı İspanyolca olarak sorarsanız kendisine tercüme edilecek ve Arda da sorularınıza cevap verecek." şeklinde bir uyarıda bulundu.



