SPOR

Real Madrid'in 100 milyon euro karşılığında Hazard'ın transferini bitirdiği iddia edildi

İSPANYA HABERLERİ  | 06.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard, uzun süredir hayalini kurduğu Real Madrid'e transferinin bitmesinin için artık gün sayarken İspanyol basını, konuyla ilgili çok konuşulacak bir habere imza attı.

Real Madrid'in 100 milyon euro karşılığında Hazard'ın transferini bitirdiği iddia edildi

İspanyol devi Real Madrid’in, Eden Hazard için Chelsea ile 100 milyon euroya anlaşmaya vardığı duyuruldu. Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen ünlü Marca gazetesi, Real Madrid'in transfer için bütün taraflarla anlaştığını, Belçikalı futbolcunun Madrid'de ev baktığını açıkladı.

Teknik direktörlük koltuğunu yeniden Zidane’a emanet eden İspanyol devi gelecek yılın ilk transferi için düğmeye bastı. Ronaldo’nun takımdan ayrılışının ardından ses getirecek bir transfere imza atmak isteyen Real Madrid’in Eden Hazard için Chelsea ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gidişinden sonra büyük bir güç kaybeden Real Madrid’in Portekizli’nin boşluğunu Hazard ile doldurmak istediği, Belçikalı futbolcunun da Real Madrid’in teklifine olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel
Zidenin Zidane'a büyük şokZidenin Zidane'a büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eden hazard real madrid chelsea

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı

Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çöp 10 milyon euro etmez bu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid'in 100 milyon euro karşılığında Hazard'ın transferini bitirdiği iddia edildi

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Barcelona, 16 yaşındaki Moriba Kourouma ile sözleşme imzaladı

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Real Madrid'de Zidane 3. maçta ilk yenilgisini aldı

Zidenin Zidane'a büyük şok

Barcelona'dan müthiş geri dönüş! La Liga'da 8 gollü maç

Barcelona'dan müthiş geri dönüş

Augusto Cesar Lendoiro: Ronaldo için 12 milyon Euro veremedik

Yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı!

Real Madrid Yeni Santiago Bernabeu Stadı'nın tanıtımını yaptı

'Geleceğin Bernabeu'su' çalışmaları başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.