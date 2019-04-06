Real Madrid'in 100 milyon euro karşılığında Hazard'ın transferini bitirdiği iddia edildi

İspanyol devi Real Madrid’in, Eden Hazard için Chelsea ile 100 milyon euroya anlaşmaya vardığı duyuruldu. Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen ünlü Marca gazetesi, Real Madrid'in transfer için bütün taraflarla anlaştığını, Belçikalı futbolcunun Madrid'de ev baktığını açıkladı.

Teknik direktörlük koltuğunu yeniden Zidane’a emanet eden İspanyol devi gelecek yılın ilk transferi için düğmeye bastı. Ronaldo’nun takımdan ayrılışının ardından ses getirecek bir transfere imza atmak isteyen Real Madrid’in Eden Hazard için Chelsea ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gidişinden sonra büyük bir güç kaybeden Real Madrid’in Portekizli’nin boşluğunu Hazard ile doldurmak istediği, Belçikalı futbolcunun da Real Madrid’in teklifine olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

