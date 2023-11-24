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Real Madrid'in eski yıldızı, sezon sonunda bedavaya Süper Lig devine geliyor! Görüşmeler başladı

24.11.2023 21:30 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan 2 galibiyet alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımını yeniden yarışa sokmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da yeni sezona iddialı bir giriş yapabilmek için raporunu hazırlıyor. Anastasios Bakasetas'ın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın planlamasını yapan bordo - mavililerin gündemine Real Madrid'in eski yıldızı Isco geldi. İşte detaylar...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 3 galibiyet - 1 beraberlik alan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımını bu sezon ilk 4'e sokmayı hedefleyen ve gelecek sezon zirveye oynamayı planlayan Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına da başladı.

Anastasios Bakasetas'ın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın transfer raporu hazırlayan Avcı'nın hedefindeki isim ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİ ISCO

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Sezon başında Real Betis ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratı sona erecek olan Isco, bordo - mavililerin gündemine geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILACAK

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Trabzonspor'un yıldız futbolcuyla görüşmelerine başladığı ve devre arasında prensip anlaşmasına vararak gelecek dönemin hazırlık kampına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

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Bu sezon Real Betis formasıyla 17 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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