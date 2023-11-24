Real Madrid'in eski yıldızı, sezon sonunda bedavaya Süper Lig devine geliyor! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 3 galibiyet - 1 beraberlik alan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımını bu sezon ilk 4'e sokmayı hedefleyen ve gelecek sezon zirveye oynamayı planlayan Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına da başladı.

Anastasios Bakasetas'ın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın transfer raporu hazırlayan Avcı'nın hedefindeki isim ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİ ISCO

Sezon başında Real Betis ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratı sona erecek olan Isco, bordo - mavililerin gündemine geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILACAK

Trabzonspor'un yıldız futbolcuyla görüşmelerine başladığı ve devre arasında prensip anlaşmasına vararak gelecek dönemin hazırlık kampına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu sezon Real Betis formasıyla 17 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.





