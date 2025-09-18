SPOR

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler'e çılgın teklif! İspanyol devinde başkan Florentino Perez olaya el attı...

Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Arda Güler için ortaya flaş bir iddia atıldı. Türk futbolunun parlayan yıldızına İngiltere’den dev bir teklif geldi.

Burak Kavuncu
İspanyol futbol devi Real Madrid’in Milli oyuncusu Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte daha sık forma şansı buluyor. Yıldız oyuncu performansıyla her gün değerine değer katarken, İspanya’dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İNGİLİZLER GELDİ!

İspanyol basınından Defansa Central'in yaptğı habere göre, Arda Güler'in transferi için bir İngiliz ekibinin 150 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve bazı aracıların Arda Güler ile ilgili zemin hazırlamak için Real Madrid'i yokladığı ifade edildi.

BAŞKAN DURUMA EL KOYDU…

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in bu teklifin ardından duruma el attığı ve teklif ne olursa olsun yıldız futbolcunun satışına sıcak bakmadığı belirtildi.

XABI ETKİSİ!

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde beklenen süreleri bulamayan Arda Güler, yeni teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'in değişilmez isimlerinden oldu. Genç yıldız, gösterdiği başarılı performans ile Real Madrid taraftarını kendine hayran bıraktı.

REKOR TEKLİF

Tarihte Türkiye Milli Takım forması giyen bir oyuncu için ödenen en yüksek rakam 34 milyon euro olarak kayıtlarda geçiyor. Arda Turan, 2015/16 sezonunda Atletico Madrid'den Barcelona’ya transfer olurken 34 milyon euroluk bonservisiyle rekorun sahibi olmuştu.

