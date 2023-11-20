Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yeni takımındaki farkı kendisi açıkladı! "Fenerbahçe'ye dönecek mi?"

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı ancak yeni takımında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz remi bir maça çıkamayan yıldız futbolcu Arda Güler, Türkiye ve İspanya arasındaki farklara dair gelen soruya cevap verdi.

TÜRKİYE - İSPANYA FARKI

Akşam'ın haberine göre; Arda Güler, Türkiye'de ve İspanya'daki farkların neler olduğunu soranlara, "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" diye yanıt verdi.

FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Öte yandan Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık gitmeyi düşünmediği öğrenilen Arda Güler için Real Madrid cephesinde de böyle bir gündem olmadığı gelen bilgiler arasında





