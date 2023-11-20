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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yeni takımındaki farkı kendisi açıkladı! "Fenerbahçe'ye dönecek mi?"

20.11.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli yıldız Arda Güler, Türkiye ve İspanya arasındaki farklara dair kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı ancak yeni takımında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz remi bir maça çıkamayan yıldız futbolcu Arda Güler, Türkiye ve İspanya arasındaki farklara dair gelen soruya cevap verdi.

TÜRKİYE - İSPANYA FARKI

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Akşam'ın haberine göre; Arda Güler, Türkiye'de ve İspanya'daki farkların neler olduğunu soranlara, "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" diye yanıt verdi.

FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

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Öte yandan Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık gitmeyi düşünmediği öğrenilen Arda Güler için Real Madrid cephesinde de böyle bir gündem olmadığı gelen bilgiler arasında

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