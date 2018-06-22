Real Madrid'in yıldızı Gustavo Ayon Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı Lacivertliler için Chris Singleton'ın ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Eurosport İspanya'dan Fernando Ruiz'e göre Fenerbahçe, Real Madrid'in uzunu Gustavo Ayon ile ilgileniyor. Ruiz, Sarı Lacivertlilerin Ayon için masaya oturmaya hazır olduğunu ve karşı cepheden yanıt beklediğini belirtti. Sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren Ayon, Madrid'in şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de 18 maça çıkabilmiş ve 9.3 sayı 5.8 ribaund 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti...
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