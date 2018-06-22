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Real Madrid'in yıldızı Gustavo Ayon Fenerbahçe'ye geliyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 22.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

Önceki sezon Ekpe Udoh'u kaybeden ve Jason Thompson'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de pivot transferi için girişimler sürüyor. Sarı lacivertli takım Gustavo Ayon'u gündemine aldı.

Real Madrid'in yıldızı Gustavo Ayon Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı Lacivertliler için Chris Singleton'ın ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Eurosport İspanya'dan Fernando Ruiz'e göre Fenerbahçe, Real Madrid'in uzunu Gustavo Ayon ile ilgileniyor. Ruiz, Sarı Lacivertlilerin Ayon için masaya oturmaya hazır olduğunu ve karşı cepheden yanıt beklediğini belirtti. Sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren Ayon, Madrid'in şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de 18 maça çıkabilmiş ve 9.3 sayı 5.8 ribaund 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti...

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Anahtar Kelimeler:
İspanya real madrid Jason Thompson

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