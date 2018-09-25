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Real Madrid'in yıldızı Isco apandis ameliyatı olacak!

İSPANYA HABERLERİ  | 25.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla ile karşılaşacak Real Madrid'e Isco'dan kötü haber geldi. Madrid ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol yıldızın önümüzdeki saatlerde apandis ameliyatı için bıçak altına yatacağı belirtildi.

Real Madrid'in yıldızı Isco apandis ameliyatı olacak!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

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real madrid isco

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