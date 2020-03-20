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Real Madrid'in yıldızı Jovic'e şok! ''Tutuklarız''

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2020 19:59 | Son Güncelleme

Real Madrid'in karantinadan kaçan ve Sırbistan'a giden futbolcusu Luka Jovic için ülkesi Sırbistan'ın zirvesinden açıklama geldi.

Real Madrid'in yıldızı Jovic'e şok! ''Tutuklarız''

İspanya La Liga devi Real Madrid'in koronavirüs karantinasından kaçan ve ülkesi Sırbistan'a giden santrfor oyuncusu Luka Jovic için Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten sert açıklamalar geldi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Kötü örnek olan birçok futbol yıldızımız var. Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler." ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise daha sert konuştu.

"EVDEN ÇIKARSA TUTUKLARIZ"

Jovic'in evinden çıkması halinde tutuklanacağını dile getiren Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ederek sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a gitti.

Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine karantina altına alınan golcü oyuncu, evde geçirdiği 4. günün ardından Sırbistan'a gitti.

JOVIC: "TESTE GİRDİM, NEGATİF ÇIKTI"

Karantinayı ihlal ederek ülkesine giden Luka Jovic açıklamasında, "İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Sofija Milosevic ise, "Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız" paylaşımı yaparak basketbol oynadıkları paylaşım yaptı.


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