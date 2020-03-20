Real Madrid'in yıldızı Jovic'e şok! ''Tutuklarız''

İspanya La Liga devi Real Madrid'in koronavirüs karantinasından kaçan ve ülkesi Sırbistan'a giden santrfor oyuncusu Luka Jovic için Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten sert açıklamalar geldi.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Kötü örnek olan birçok futbol yıldızımız var. Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler." ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise daha sert konuştu.
Jovic'in evinden çıkması halinde tutuklanacağını dile getiren Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim." dedi.
Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ederek sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a gitti.
Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine karantina altına alınan golcü oyuncu, evde geçirdiği 4. günün ardından Sırbistan'a gitti.
Karantinayı ihlal ederek ülkesine giden Luka Jovic açıklamasında, "İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum." ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Sofija Milosevic ise, "Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız" paylaşımı yaparak basketbol oynadıkları paylaşım yaptı.
Yıldız futbolcudan ilginç açıklama ''Kafayı yemek üzereyim''
G.Saraylı yıldızdan flaş ayrılık açıklaması!
Sergen Yalçın planını yaptı! Rakiplerini bu taktikle vuracak!
Beşiktaş'ta Boateng şoku! Takımdan ayrılıyor! İşte detaylar
Galatasaray, Onyekuru'yu tekrar kiralıyor! İşte detaylar
Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçeli futbolcular evden çalışacak
TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı
Kilit pas ustası Jose Sosa
Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı
Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!
Flaş! Süper Lig için play-off önerisi
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Okuyucu Yorumları 0 yorum