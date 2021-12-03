Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic, Galatasaray'ı takibe aldı

Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi. Sırp golcü sosyal medya hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı. İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.



