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Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic, Galatasaray'ı takibe aldı

03.12.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki santrfor Luka Jovic'ten flaş bir hamle geldi. Sırp hücum oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Jovic'in bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, Jovic'in paylaşımlarının altını yorum yağmuruna tuttu.

Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic, Galatasaray'ı takibe aldı
Luka Jovic

Luka Jovic

SIR Sırbistan
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi. Sırp golcü sosyal medya hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı. İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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