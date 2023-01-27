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Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

27.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası'nda normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmada attığı 2 golle geçti. Diğer eşleşmede de aynı skor vardı. Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale adını yazdırdı.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.

Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid'den Morata'nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Atletico Madrid, Savic'in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema'nın 104 ve Vinicius'un 120+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Diğer eşleşmede ise Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı.

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