SPOR

Real Madrid İstanbul'a geldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a geldi.

Real Madrid İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.

Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti.

Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.

Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
UEFA'dan Palabıyık'a dev görevUEFA'dan Palabıyık'a dev görev
G.Saray'a müjde! 3 maç ceza aldıG.Saray'a müjde! 3 maç ceza aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Ve Falcao'nun durumu belli oldu! Real Madrid...

Ve Falcao'nun durumu belli oldu! Real Madrid...

Maç sonu patladı! 'Şehri başlarına yıkarlar'

Maç sonu patladı! 'Şehri başlarına yıkarlar'

Çebi, Abdullah Avcı kararını açıkladı!

Çebi, Abdullah Avcı kararını açıkladı!

Ozan Tufan'ın sakatlık numarası olay oldu!

Ozan Tufan'ın sakatlık numarası olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid İstanbul'a geldi

Real Madrid İstanbul'da

Ali Palabıyık Leipzig - Zenit maçını yönetecek

UEFA'dan Palabıyık'a dev görev

UEFA, Ruud Vormer'e 3 maç ceza verdi

G.Saray'a müjde! 3 maç ceza aldı

2020 Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklar Londra'da anlatıldı

2020 Devler Ligi finaline hazırlıklar sürüyor

Yusuf Yazıcı hakkında flaş yorum: Galatasaray'a transfer olur

Yusuf Yazıcı hakkında Galatasaray iddiası

Devler Ligi'nde sürpriz! Direkleri geçemedi

Devler Ligi'nde sürpriz! Direkleri geçemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.