Real Madrid, Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı

Real Madrid'de Julen Lopetegui dönemi sona erdi.
Son olarak El Clasico'da Barcelona'ya 5-1 gibi tarihi bir skorla yenilen Real Madrid, kötü gidişatın faturasını teknik direktör Lopetegui'ye kesti ve tecrübeli teknik adamın görevine son verdi.
İspanyol devinden yapılan açıklamada, futbolcuların performansıyla kaliteleri arasında büyük bir orantısızlık olduğu ve en üst düzeyde alınan kararla Lopetegui'nin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Real Madrid'de Lopetegui'nin yerine geçici olarak, Castilla antrenörü Santiago Solari'nin getirildiği açıklandı.
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