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"Real Madrid kollanıyor mu?" Şampiyonlar Ligi'nde atılan golün iptal edilmesi tartışma yarattı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2024 00:08 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Real Madrid maçının henüz başında tartışma yaratan bir karar verildi. 2. dakikada Leipzig'i 1-0 öne geçiren Sesko'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilince futbol dünyası ikiye bölündü.

"Real Madrid kollanıyor mu?" Şampiyonlar Ligi'nde atılan golün iptal edilmesi tartışma yarattı...
Benjamin Sesko

Benjamin Sesko

SLV Slovenya
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: RB Leipzig
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Leipzig-Real Madrid maçında uzun süre unutulmayacak bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekibin 2. dakikada 1-0 öne geçip sevinmesi uzun sürmedi ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

POZİSYONDA NELER YAŞANDI?

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Maçın henüz 2. dakikasında Leipzig'in kullandığı korner, ceza sahası dışına uzaklaştırıldı. Schlager'in arka direğe doğru yaptığı ortaya müthiş yükselen Sesko topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekipte büyük sevinç yaşanırken mücadelenin hakemi golü iptal etti.

"BARCELONA KOLLANIYOR MU?"

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Leipzig forması giyen Henrichs'in Real Madrid kalecisi Lunin'i engellediği gerekçesiyle iptal edilen gol futbol dünyasını ikiye böldü. İspanyol basınında Barcelona cephesine yakın gazeteler ise ''Real Madrid kollanıyor mu?'' başlığı attı.

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