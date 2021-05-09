SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid liderlik şansını tepti

Real Madrid liderlik şansını tepti

09.05.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid, evinde Sevilla ile 2-2 berabere kaldı ve liderlik şansını kaçırdı.

Real Madrid liderlik şansını tepti

İspanya La Liga'nın 35. haftasındaki kritik maçta Real Madrid evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefeno Stadı'nda oynanan mücadelede sürpriz yaşandı ve Sevilla karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı, zirvedeki heyecan tüm hızıyla son 3 haftaya aktarıldı.

Sevilla'ya üstünlüğü getiren goller, 22. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando ile 78. dakikada penaltıdan Rakitic'ten geldi. Real Madrid'in gollerini ise 67. dakikada Marco Asensio ve 90+4. dakikada Kroos kaydetti.

Sevilla'ya 2. golü getiren penaltı öncesinde yaşananlar maça damga vurdu. Real Madrid, Benzema ile penaltı kazandı ve yapılan VAR incelemesi sonrasında hemen öncesinde Sevilla'nın kullandığı kornerde Militao'nun elle oynaması tespit edilince Sevilla'ya penaltı verildi.

Bu sonucun ardından Sevilla puanını 71 yaparken, kazanması durumunda liderliğe yükselecek olan Real Madrid ise 75 puanla, Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde 2. sırada kaldı.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile karşılaşacakken, Sevilla evinde Valencia'yı konul edecek.

LA LIGA'DA KALAN MAÇLAR

ATLETICO MADRID - 77

Sociedad
Osasuna
Valladolid (D)

REAL MADRID - 75

Granada (D)
Bilbao (D)
Villarreal

BARCELONA - 75

Levante (D)
Celta Vigo
Eibar (D)

SEVILLA - 71

Valencia
Villarreal (D)
Alaves

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı

Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız'

'Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'ye mi alınıyor?

Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'ye mi alınıyor?

Futbol, bir efsanesini daha kaybediyor!

Futbol, bir efsanesini daha kaybediyor!

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.