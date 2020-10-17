SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid, ligin yeni ekibine kaybetti

Real Madrid, ligin yeni ekibine kaybetti

İSPANYA HABERLERİ  | 17.10.2020 22:17 | Son Güncelleme

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya geldi.

Real Madrid, ligin yeni ekibine kaybetti

La Liga'da 6. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Cadiz, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Cadiz'in golü 16. dakikada Anthony Lozano'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 5 maça çıkan Real Madrid 10 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Cadiz de puanını 10'a çıkardı.

ÖNCE DEVLER LİGİ, SONRA EL CLASICO

La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, sahasında Villareal ile karşılaşacak. Real Madrid, aynı haftada El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak.

Real Madrid aynı zamanda hafta içinde Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabıZidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
Süper Lig müthiş başladı! 8 gollü maç...
Süper Lig müthiş başladı! 8 gollü maç...
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Barcelona'dan gol şov!
Barcelona'dan gol şov!
Suarez'den Barcelona'ya duygusal veda
Suarez'den Barcelona'ya duygusal veda
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid, ligin yeni ekibine kaybetti
Real Madrid, ligin yeni ekibine kaybetti
Getafe ismini değiştirdi, 'inanç' mesajı verdi
İspanya'nın köklü kulübü ismini değiştirdi
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Barcelona'dan tarihte görülmemiş transfer! Mbappe'ye 290 milyon dolar!
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Luka Modric Real Madrid'den ayrılıyor mu?
Bir dönem kapanıyor mu?
Javier Tebas: Messi bir para makinesini
Messi bir para makinesini
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.