Real Madrid Liverpool Şampiyonlar ligi finali izle! TRT 1, İdman TV, Tivibu Spor canlı izle!

Bu akşam futbolseverleri bir futbol ziyafeti bekliyor. 2017 2018 sezonunun Şampiyonlar Ligi finali bu akşam Kiev'de Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak. İspanyol ve İngiliz temsilcilerin maçı heyecanla bekleniyor. Peki Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali TV'den veya internetten nasıl canlı izlenebilir. Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Sırp hakem heyetinin yöneteceği karşılaşma Türkiye'de Tivibu Spor 2ve TRT 1 kanallarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca maçla ilgili detayları, anlık gelişmeleri Mynet Spor'dan da takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kross, İsco, Ronaldo, Benzema

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Mane, Salah, Firmino

FİNAL ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Şampiyonlar Ligi finaline kalan iki takımın son 5 maçına bakıldığında gerek Real Madrid'in gerekse de Liverpool'un istikrarsız olduğu görülüyor. Real Madrid son 5 maçında 3 beraberlik 1 mağlubiyet 1 galibiyet alırken Liverpool, 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş.