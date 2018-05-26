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Real Madrid Liverpool Şampiyonlar ligi finali izle! TRT 1, İdman TV, Tivibu Spor canlı izle!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

2018 Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpool bu akşam Kiev'de karşı karşıya geliyorlar. Peki Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir? İşte Real Madrid Liverpool maçı Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili canlı yayın detayları ve takımların son durumu...

Real Madrid Liverpool Şampiyonlar ligi finali izle! TRT 1, İdman TV, Tivibu Spor canlı izle!

Bu akşam futbolseverleri bir futbol ziyafeti bekliyor. 2017 2018 sezonunun Şampiyonlar Ligi finali bu akşam Kiev'de Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak. İspanyol ve İngiliz temsilcilerin maçı heyecanla bekleniyor. Peki Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali TV'den veya internetten nasıl canlı izlenebilir. Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Sırp hakem heyetinin yöneteceği karşılaşma Türkiye'de Tivibu Spor 2ve TRT 1 kanallarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca maçla ilgili detayları, anlık gelişmeleri Mynet Spor'dan da takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kross, İsco, Ronaldo, Benzema

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Mane, Salah, Firmino

FİNAL ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Şampiyonlar Ligi finaline kalan iki takımın son 5 maçına bakıldığında gerek Real Madrid'in gerekse de Liverpool'un istikrarsız olduğu görülüyor. Real Madrid son 5 maçında 3 beraberlik 1 mağlubiyet 1 galibiyet alırken Liverpool, 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş.

SALAH'IN ORUÇ TUTUP TUTMAYACAĞI MERAK EDİLİYOR

Müslüman aleminin Ramazan ayını geçirdiği dönemde Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah dün olduğu gibi bugün de oruç tutmayacak. Normalde orucunu tutan Salah, bu kez final için bir istisnada bulunacak. Bu haberi, Liverpool fizyoterapisti Ruben Pons açıkladı. Kiev’de bugün iftar, maçtan yaklaşık 45 dakika önce olacak.

FİNAL ÖNCESİ SAHNE GÖSTERİSİ

Real Madrid ile Liverpool arasındaki dev final öncesi sahneye dünyaca ünlü Dua Lipa çıkacak. Son zamanların en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Arnavut asıllı İngiliz sanatçı, prova hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. İngiliz popstarı, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşırken, ‘New Rules’ (Yeni Kurallar) şarkısına çektiği klibi ise 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.

REAL MADRİD RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981’de Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Alan Kennedy’nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Liverpool maçı, Real Madrid’in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981’den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.


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