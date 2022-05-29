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Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior kimdir? Vinicius Junior nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

29.05.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior; UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool'a attığı gol sonrası merak konusu oldu. Liverpool'u 1-0 üstünlükle deviren Real Madrid şampiyon oldu. Peki Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior kimdir? Vinicius Junior nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior kimdir? Vinicius Junior nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior; UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool'a attığı gol sonrası merak konusu oldu. Liverpool'u 1-0 üstünlükle deviren Real Madrid şampiyon oldu. Peki Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior kimdir? Vinicius Junior nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

REAL MADRİD OYUNCUSU VİNİCİUS JUNİOR KİMDİR?

Vinicius Junior'un tam adı Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior'dur.

Vinicius Junior 12 Temmuz 2000 yılında São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brezilya'da dünyaya geldi.

Vinicius Junior şu an Real Madrid takımında forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

VİNİCİUS JUNİOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2005-2017 Flamengo

Profesyonel kariyeri:

2017-2018 Flamengo
2018 Real Madrid Castilla
2018- Real Madrid

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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