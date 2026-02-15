Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti

Gonzalo Garcia'nın erken golü ve Valverde'nin şık sayısı, Eflatun-Beyazlılara galibiyeti getirdi

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-1 yenerek La Liga'da zirveye bir adım daha yaklaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın asistinde Gonzalo Garcia'nın golüyle öne geçti. Sakatlıktan dönen Arnold'ın altın değerindeki pasını iyi değerlendiren Garcia, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Real Madrid, bu golle moral bularak rakip kalede baskısını artırdı.

REAL MADRİD AĞIRLIĞINI KOYDU!

Maçın ilerleyen dakikalarında Real Sociedad, beraberlik için ataklar geliştirdi ve 21'de Oyarzabal ile penaltıdan eşitliği buldu. 25'de Vinicius ve 31'de Valverde ile arka arkaya goller bulan Real Madrid maçta farkı açtı.

Valverde'nin golü, tribünleri coşturdu ve Real Madrid'e rahat bir nefes aldırdı. İkinci yarı birlikte ataklarını sıklaştıran ev sahibi Vinicius ile bir penaltıdan bir kez daha gol attı ve farkı 3'e çıkardı.

Real Madrid'in Real Sociedad galibiyeti, şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip. Ancak Mbappe'nin sarı kart tehlikesi ve yaklaşan derbi, takımın önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor. Real Madrid, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için tüm gücüyle mücadele etmeye devam edecek.