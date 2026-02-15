SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti

Real Madrid, La Liga'nın 24. haftasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek liderlik yarışında önemli bir adım attı. Gonzalo Garcia'nın erken golü ve Federico Valverde'nin harika performansı galibiyetin mimarları oldu.

Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti
Burak Kavuncu

Gonzalo Garcia'nın erken golü ve Valverde'nin şık sayısı, Eflatun-Beyazlılara galibiyeti getirdi

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-1 yenerek La Liga'da zirveye bir adım daha yaklaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın asistinde Gonzalo Garcia'nın golüyle öne geçti. Sakatlıktan dönen Arnold'ın altın değerindeki pasını iyi değerlendiren Garcia, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Real Madrid, bu golle moral bularak rakip kalede baskısını artırdı.

REAL MADRİD AĞIRLIĞINI KOYDU!

Real Madrid, Real Sociedad ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti 1

Maçın ilerleyen dakikalarında Real Sociedad, beraberlik için ataklar geliştirdi ve 21'de Oyarzabal ile penaltıdan eşitliği buldu. 25'de Vinicius ve 31'de Valverde ile arka arkaya goller bulan Real Madrid maçta farkı açtı.

Real Madrid, Real Sociedad ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti 2

Valverde'nin golü, tribünleri coşturdu ve Real Madrid'e rahat bir nefes aldırdı. İkinci yarı birlikte ataklarını sıklaştıran ev sahibi Vinicius ile bir penaltıdan bir kez daha gol attı ve farkı 3'e çıkardı.

Real Madrid, Real Sociedad ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti 3

Real Madrid'in Real Sociedad galibiyeti, şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip. Ancak Mbappe'nin sarı kart tehlikesi ve yaklaşan derbi, takımın önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor. Real Madrid, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için tüm gücüyle mücadele etmeye devam edecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Triatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden olduTriatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden oldu
G.Saray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktıG.Saray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Real Sociedad La Liga real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.