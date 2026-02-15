SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı

Galatasaray - Juventus maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Hollandalı hakem daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçında Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin play-off aşamasında oynayacağı Juventus maçının hakemi belli oldu...

HAKEM AÇIKLANDI!

Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı 1

Galatasaray-Juventus maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

HOLLANDALI HAKEMİN TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI...

Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı 2

Danny Makkelie'nin bugüne kadar yönettiği Türk takımı ve A Milli Takım maçları;

  • AS Monaco 1-0 Galatasaray (2025): Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçı.
  • Trabzonspor 0-0 Kopenhag (2022): Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçı.
  • PSG 5-1 Başakşehir (2020): Irkçılık tartışmaları nedeniyle yarıda kalan ve ertesi gün tamamlanan olaylı maç. (Makkelie, ertesi gün maçı yönetmek için atanan yeni hakem ekibindeydi).
  • Beşiktaş 1-1 Olympiakos (2017): UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı.
  • Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe (2016): UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanş maçı.
  • Türkiye 0-3 İtalya (2021): EURO 2020'nin (2021'de oynanan) açılış maçı.
  • Türkiye 2-1 İsveç (2016): Hazırlık karşılaşması.

VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU...

Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı 3

Galatasaray - Juventus maçının VAR hakemi Bastian Dankert oldu.

Bastian Dankert, 2017 yılında Galatasaray - Östersunds maçının hakemliğini yapmıştı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayak bastı, ilk hedefi Galatasaray oldu! Vitor Pereira’dan şok hamleAyak bastı, ilk hedefi Galatasaray oldu! Vitor Pereira’dan şok hamle
Triatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden olduTriatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Juventus galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.