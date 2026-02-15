Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin play-off aşamasında oynayacağı Juventus maçının hakemi belli oldu...
HAKEM AÇIKLANDI!
Galatasaray-Juventus maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
HOLLANDALI HAKEMİN TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI...
Danny Makkelie'nin bugüne kadar yönettiği Türk takımı ve A Milli Takım maçları;
- AS Monaco 1-0 Galatasaray (2025): Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçı.
- Trabzonspor 0-0 Kopenhag (2022): Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçı.
- PSG 5-1 Başakşehir (2020): Irkçılık tartışmaları nedeniyle yarıda kalan ve ertesi gün tamamlanan olaylı maç. (Makkelie, ertesi gün maçı yönetmek için atanan yeni hakem ekibindeydi).
- Beşiktaş 1-1 Olympiakos (2017): UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı.
- Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe (2016): UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanş maçı.
- Türkiye 0-3 İtalya (2021): EURO 2020'nin (2021'de oynanan) açılış maçı.
- Türkiye 2-1 İsveç (2016): Hazırlık karşılaşması.
VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU...
Galatasaray - Juventus maçının VAR hakemi Bastian Dankert oldu.
Bastian Dankert, 2017 yılında Galatasaray - Östersunds maçının hakemliğini yapmıştı.
