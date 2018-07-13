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Dünyanın konuşacağı transfer!

İSPANYA HABERLERİ  | 13.07.2018 08:15 | Son Güncelleme

İspanyol Marca gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin domino etkisi yaratabileceğini yazdı. İşte başta Real Madrid olmak üzere dev takımların transfer ihtimalleri...

Marca'dan bomba iddia...

"Ronaldo transferi domino etkisi yaratabilir"

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Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transfer olması tüm dünya medyasında geniş yer bulurken, İspanyol Marca gazetesinden önemli bir iddia geldi.

Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transfer olması tüm dünya medyasında geniş yer bulurken, İspanyol Marca gazetesinden önemli bir iddia geldi.
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Portekizli futbolcunun gol attığı takımların logolarıyla kaplı bir kapakla piyasaya çıkan gazete, “Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisi yaratabilir” dedi.

Portekizli futbolcunun gol attığı takımların logolarıyla kaplı bir kapakla piyasaya çıkan gazete, “Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisi yaratabilir” dedi.
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Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca’nın bu manşetinin ardından gözler yeniden İspanyol devine çevrildi.

Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca’nın bu manşetinin ardından gözler yeniden İspanyol devine çevrildi.
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Real’in Ronaldo’nun yerine PSG’den Neymar, Mbappe veya Bayern Münih’ten Lewandowski’den birini alması bekleniyor.

Real’in Ronaldo’nun yerine PSG’den Neymar, Mbappe veya Bayern Münih’ten Lewandowski’den birini alması bekleniyor.
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Bu futbolcuların biri veya ikisinin Real Madrid’e gitmesi halinde bu kez PSG ile Bayern, bu isimlerin yerine transfer yapmak zorunda kalacak.

Bu futbolcuların biri veya ikisinin Real Madrid’e gitmesi halinde bu kez PSG ile Bayern, bu isimlerin yerine transfer yapmak zorunda kalacak.
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Olay bununla da kalmayacak, Real’in ezeli rakibi Barcelona da flaş bir ismi kadrosuna katacak. İspanya ve İtalya medyasının Ronaldo transferiyle ilgili başlıkları şöyle:

Olay bununla da kalmayacak, Real’in ezeli rakibi Barcelona da flaş bir ismi kadrosuna katacak. İspanya ve İtalya medyasının Ronaldo transferiyle ilgili başlıkları şöyle:
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İTALYANLAR iNANAMIYOR | La Gazzetta dello Sport: İnanılmaz ama gerçek, o geldi. / Tuttosport: Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı.

İTALYANLAR iNANAMIYOR | La Gazzetta dello Sport: İnanılmaz ama gerçek, o geldi. / Tuttosport: Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı.
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Corriere dello Sport: İnanamıyorum! Birkaç gün öncesine dek basitçe bir rüya olan şey gerçek oldu.

Corriere dello Sport: İnanamıyorum! Birkaç gün öncesine dek basitçe bir rüya olan şey gerçek oldu.
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İSPANYOLLAR ÜZGÜN | AS: Cristiano Ronaldo ayrılmaya karar verdi Juventus’ta karar kıldı. / El Mundo: Maaşına zam yapılmayan Ronaldo, kendisine en çok değer veren kulübe transfer oldu.

İSPANYOLLAR ÜZGÜN | AS: Cristiano Ronaldo ayrılmaya karar verdi Juventus’ta karar kıldı. / El Mundo: Maaşına zam yapılmayan Ronaldo, kendisine en çok değer veren kulübe transfer oldu.
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HANGİ TAKIM, HANGİ YILDIZI TRANSFER EDEBİLİR? | NEYMAR > Real Madrid (%10) | Çok küçük de olsa Neymar’ın Real Madrid’e gitme ihtimali var.

HANGİ TAKIM, HANGİ YILDIZI TRANSFER EDEBİLİR? | NEYMAR > Real Madrid (%10) | Çok küçük de olsa Neymar’ın Real Madrid’e gitme ihtimali var.
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KYLIAN MBAPPE > Real Madrid (%55) | Ronaldo’nun yerine transfer edilme olasılığı en yüksek isim.

KYLIAN MBAPPE > Real Madrid (%55) | Ronaldo’nun yerine transfer edilme olasılığı en yüksek isim.
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ROBERT LEWANDOWSKI > Real Madrid (%20) | Bayern’in yıldızı, Ronaldo’nun yerine transfer edilebilir.

ROBERT LEWANDOWSKI > Real Madrid (%20) | Bayern’in yıldızı, Ronaldo’nun yerine transfer edilebilir.
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COUTINHO > PSG (%40) | Fransız devinin Coutinho için Barça’ya 270 milyon Euro önereceği iddia ediliyor.

COUTINHO > PSG (%40) | Fransız devinin Coutinho için Barça’ya 270 milyon Euro önereceği iddia ediliyor.
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GONZALO HIGUAIN > Chelsea (%70) | Juventus'un Ronaldo’nun gelişiyle Higuain’i Chelsea’ye satması bekleniyor.

GONZALO HIGUAIN > Chelsea (%70) | Juventus'un Ronaldo’nun gelişiyle Higuain’i Chelsea’ye satması bekleniyor.
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EDEN HAZARD > Real Madrid (%45) | Real Madrid’in Chelsea’den Eden Hazard’a talip olduğu belirtiliyor.

EDEN HAZARD > Real Madrid (%45) | Real Madrid’in Chelsea’den Eden Hazard’a talip olduğu belirtiliyor.
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