Dünyanın konuşacağı transfer!

Marca'dan bomba iddia...

"Ronaldo transferi domino etkisi yaratabilir"

1 / 15 Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transfer olması tüm dünya medyasında geniş yer bulurken, İspanyol Marca gazetesinden önemli bir iddia geldi.

2 / 15 Portekizli futbolcunun gol attığı takımların logolarıyla kaplı bir kapakla piyasaya çıkan gazete, “Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisi yaratabilir” dedi.

3 / 15 Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca’nın bu manşetinin ardından gözler yeniden İspanyol devine çevrildi.

4 / 15 Real’in Ronaldo’nun yerine PSG’den Neymar, Mbappe veya Bayern Münih’ten Lewandowski’den birini alması bekleniyor.

5 / 15 Bu futbolcuların biri veya ikisinin Real Madrid’e gitmesi halinde bu kez PSG ile Bayern, bu isimlerin yerine transfer yapmak zorunda kalacak.

6 / 15 Olay bununla da kalmayacak, Real’in ezeli rakibi Barcelona da flaş bir ismi kadrosuna katacak. İspanya ve İtalya medyasının Ronaldo transferiyle ilgili başlıkları şöyle:

7 / 15 İTALYANLAR iNANAMIYOR | La Gazzetta dello Sport: İnanılmaz ama gerçek, o geldi. / Tuttosport: Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı.

8 / 15 Corriere dello Sport: İnanamıyorum! Birkaç gün öncesine dek basitçe bir rüya olan şey gerçek oldu.

9 / 15 İSPANYOLLAR ÜZGÜN | AS: Cristiano Ronaldo ayrılmaya karar verdi Juventus’ta karar kıldı. / El Mundo: Maaşına zam yapılmayan Ronaldo, kendisine en çok değer veren kulübe transfer oldu.

10 / 15 HANGİ TAKIM, HANGİ YILDIZI TRANSFER EDEBİLİR? | NEYMAR > Real Madrid (%10) | Çok küçük de olsa Neymar’ın Real Madrid’e gitme ihtimali var.

11 / 15 KYLIAN MBAPPE > Real Madrid (%55) | Ronaldo’nun yerine transfer edilme olasılığı en yüksek isim.

12 / 15 ROBERT LEWANDOWSKI > Real Madrid (%20) | Bayern’in yıldızı, Ronaldo’nun yerine transfer edilebilir.

13 / 15 COUTINHO > PSG (%40) | Fransız devinin Coutinho için Barça’ya 270 milyon Euro önereceği iddia ediliyor.

14 / 15 GONZALO HIGUAIN > Chelsea (%70) | Juventus'un Ronaldo’nun gelişiyle Higuain’i Chelsea’ye satması bekleniyor.