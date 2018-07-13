Dünyanın konuşacağı transfer!

"Ronaldo transferi domino etkisi yaratabilir"
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Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transfer olması tüm dünya medyasında geniş yer bulurken, İspanyol Marca gazetesinden önemli bir iddia geldi.
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Portekizli futbolcunun gol attığı takımların logolarıyla kaplı bir kapakla piyasaya çıkan gazete, “Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisi yaratabilir” dedi.
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Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca’nın bu manşetinin ardından gözler yeniden İspanyol devine çevrildi.
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Real’in Ronaldo’nun yerine PSG’den Neymar, Mbappe veya Bayern Münih’ten Lewandowski’den birini alması bekleniyor.
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Bu futbolcuların biri veya ikisinin Real Madrid’e gitmesi halinde bu kez PSG ile Bayern, bu isimlerin yerine transfer yapmak zorunda kalacak.
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Olay bununla da kalmayacak, Real’in ezeli rakibi Barcelona da flaş bir ismi kadrosuna katacak. İspanya ve İtalya medyasının Ronaldo transferiyle ilgili başlıkları şöyle:
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İTALYANLAR iNANAMIYOR | La Gazzetta dello Sport: İnanılmaz ama gerçek, o geldi. / Tuttosport: Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı.
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Corriere dello Sport: İnanamıyorum! Birkaç gün öncesine dek basitçe bir rüya olan şey gerçek oldu.
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İSPANYOLLAR ÜZGÜN | AS: Cristiano Ronaldo ayrılmaya karar verdi Juventus’ta karar kıldı. / El Mundo: Maaşına zam yapılmayan Ronaldo, kendisine en çok değer veren kulübe transfer oldu.
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HANGİ TAKIM, HANGİ YILDIZI TRANSFER EDEBİLİR? | NEYMAR > Real Madrid (%10) | Çok küçük de olsa Neymar’ın Real Madrid’e gitme ihtimali var.
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KYLIAN MBAPPE > Real Madrid (%55) | Ronaldo’nun yerine transfer edilme olasılığı en yüksek isim.
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ROBERT LEWANDOWSKI > Real Madrid (%20) | Bayern’in yıldızı, Ronaldo’nun yerine transfer edilebilir.
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COUTINHO > PSG (%40) | Fransız devinin Coutinho için Barça’ya 270 milyon Euro önereceği iddia ediliyor.
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GONZALO HIGUAIN > Chelsea (%70) | Juventus'un Ronaldo’nun gelişiyle Higuain’i Chelsea’ye satması bekleniyor.
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EDEN HAZARD > Real Madrid (%45) | Real Madrid’in Chelsea’den Eden Hazard’a talip olduğu belirtiliyor.
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