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Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor

İSPANYA HABERLERİ  | 18.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, geçtiğimiz sezon 50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eder Militao’nun iyi performans gösterememesi sonrasında savunmaya transfer yapmak için kolları sıvadı.

Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor

İspanyol devi Real Madrid, savunmasını güçlendirmek adına transfer yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibinde Sergio Ramos’un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bununla birlikte Porto’dan yüksek bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Eder Militao da istenilen performansı ortaya koyamadı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre mor-beyazlı ekipte transfer çalışmaları iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Leipzig formasıyla Almanya’da başarılı bir performans ortaya koyan Upamecano ve Juventus’un Ajax’tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt transferde adı geçen ilk isimler.

Upamecano’nun Leipzig ile 1 yıllık sözleşmesi kalması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarsa da futbolcuyu transfer etmek isteyen tek takım Real Madrid değil.

Mor-beyazlılarla adı anılan diğer bir isim ise geçtiğimiz sezon başında rekor bedelle Ajax’tan Juventus’a transfer olan de Ligt. 20 yaşındaki genç stoper, Juventus’a yeni transfer olmasına rağmen Madrid’den gelecek bir teklifle İspanya’nın yolunu tutabilir.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid İspanya La Liga Matthijs de Ligt Upamecano

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