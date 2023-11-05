Real Madrid taraftarı çıldırdı! Herkes Arda Güler için saat 23.00'ü bekliyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano maçında Arda'yı sonradan oyuna alacak. Bu gelişme sonrası Real Madrid taraftarları maç saatini beklerken sabırsızlanmaya başladı...

"ÜZERİNDE BASKI OLMASIN"

Tecrübeli teknik adamın bu akşam oynanacak maç öncesi Arda Güler'e, "Kanıtlayacak bir şeyin yok, senin için öncelik maç ritmini yakalaman. Üzerinde asla baskı olmasın." dediği aktarıldı.

"İLK MAÇINI İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sosyal medyada Real Madrid'in en büyük sayfalarından olay bir hesap, Arda Güler'in Rayo Vallecano maçı için sabırsızlandığını dile getirdi. Bu paylaşımın altına yüzlerce yorum yazan Real Madrid taraftarları Arda Güler'e desteklerini iletti.





