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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den El Clasico öncesi Arda Güler açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynanacak olan El Clasico öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler için gelen bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den El Clasico öncesi Arda Güler açıklaması!
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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LaLiga'da yarın oynanacak El Clasico, sezonun kaderini belirleyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona-Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu ve milli futbolcu Arda Güler'e de değindi.

Yarınki El Clasico öncesi İspanyol basınında hafta arasında çıkan haberlerde Arda Güler'in dev maçta ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtilmişti. Carlo Ancelotti'ye basın toplantısında Arda Güler'i mi yoksa Rodrygo'yu mu tercih edeceği soruldu.

"İLK TERCİHLERİMİZDEN..."

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Ancelotti bu soruya, "Rodrygo takıma döndü ve idmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihlerimizden. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Barcelona deplasmanına çıkacağı El Clasico maçı yarın TSİ 17:15'te başlayacak.

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