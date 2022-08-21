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Real Madrid, Vigo deplasmanında farklı kazandı

21.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.

Real Madrid, Vigo deplasmanında farklı kazandı

Karşılaşma karşılıklı penaltılarla başlarken, Real Madrid'de Karim Benzema (Dk.13), Celta Vigo'da İago Aspas (Dk.23) topu ağlarla buluşturan isimler oldu.

Real Madrid 42. dakikada Luka Modriç ile bulduğu ikinci golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarı Vinicius Junior (Dk. 56) ve Federico Valverde'nin (Dk. 66) golleriyle farkı artıran eflatun beyazlılar zorlu Vigo deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'de Eden Hazard'ın 87. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Agustin Marchesin kurtardı.

Puanını 6'ya çıkaran Real Madrid averajla liderliğe yükseldi.

Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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