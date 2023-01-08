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Real Madrid Villarreal karşısında oynadığı maçta tarihe geçti! 4436 maç sonra ilk kez oldu...

08.01.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, konuk ekipte 121 yıl sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Real Madrid Villarreal karşısında oynadığı maçta tarihe geçti! 4436 maç sonra ilk kez oldu...

İspanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Real Madrid, La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda zorlu rakibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmada bir ilk yaşandı.

121 YILDA İLK KEZ!

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Real Madrid, Villarreal karşısında sahaya Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior ve Karim Benzema ilk 11'i ile başlarken, Madrid ekibinin 11'inde 3 Fransız, 2 Alman, 2 Brezilyalı, 1 Avusturyalı, 1 Hırvat, 1 Uruguaylı ve 1 Belçikalı yer alıyordu. Bu da Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde ilk kez yaşanan bir durumdu.

İspanyol istatistik uzmanı Mister Chip'in haberine göre Real Madrid, 4436 resmi maç sonra ilk kez bir karşılaşmaya 11 yabancı oyuncudan oluşan ilk 11 ile çıktı.

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YEDEK KULÜBESİ...

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Real Madrid'de Dani Carvajal'ın sakatlığı ve Carlo Ancelotti'nin Marco Asensio'yu ilk 11'de tercih etmemesi bu durumu ortaya çıkardı. Yedek kulübesinde Luis Lopez, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marco Asensio, Lucas Vazquez ve Dani Ceballos gibi İspanyol oyuncular yer alıyor.


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