Real Madrid Yeni Santiago Bernabeu Stadı'nın tanıtımını yaptı

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtıma kulüp başkanı Florentino Perez ile Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena katıldı.

Konuşmasında Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesinde özellikle yeni teknolojilerin öne çıkarılacağını kaydeden Perez, "Yeni Bernabeu, geleceğin büyük dijital stadyumu olacak." dedi.

"Gelecek bizden modern ve öncü olmanın yanı sıra yeni ve güçlü bir gelir sağlayacak bir stadyum yapmamızı istiyor." diyen Real Madrid Kulübü Başkanı, "İnteraktif bir müzenin ve 360 derecelik dijital skor tabelasının da bulunacağı en iyi teknolojileri kullanacağız. Geleceğe referans olacak bir stadyum yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Santiago Bernabeu Stadı'nın Madrid kentinin sembollerinden olduğunu ve yeni stadın da "dünyanın en iyisi" olacağını söyleyen Perez, projenin gerçekleşmesindeki iş birliğinden dolayı Madrid Belediyesine teşekkür etti.

Diğer yandan Perez, 2000 yılından bu yana Real Madrid'in altyapı, antrenman sahaları ve stadyum için toplamda 500 milyon avroluk yatırım yaptığını ifade etti.