Real Madridli Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid'e koronavirüs şoku. Takımın Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın covid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.
2 hafta süreyle bireysel olarak karantinaya alınacak yetenekli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında forma giyemeyecek.
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