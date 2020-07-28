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  4. Real Madridli Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Real Madridli Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Real Madrid, Mariano Diaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Real Madridli Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid'e koronavirüs şoku. Takımın Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın covid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

2 hafta süreyle bireysel olarak karantinaya alınacak yetenekli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında forma giyemeyecek.

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