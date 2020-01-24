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Real Sociedad, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'e talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

İspanya La Liga takımı Real Sociedad, Vedat Muriqi'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi'ye Real Sociedad talip oldu. İspanya La Liga'da mücadele eden Real Sociedad, Vedat Muriqi transferi için harekete geçti.

Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Real Sociedad, Fenerbahçe ile ilk teması kurdu. Real Sociedad bu sezon İspanya La Liga'da 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Üst sıralar için iddialı olan Real Sociedad, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de sıraladığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, Real Sociedad'ın iştahını kabarttı. İspanyol ekibi, Kosovalı golcüyü transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

BURNLEY, VEDAT MURİQİ'Yİ TRANSFER EDECEK Mİ?

Öte yandan İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'in teknik direktörü Sean Dyche basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Vedat Muriqi transferi hakkında da konuştu.

Vedat Muriqi'e övgüler yağdıran Sean Dyche, bu transferin şu anda imkansız olduğunu söyledi. Vedat Muriqi'in çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Sean Dyche transferle ilgili soruya, "Bence bu imkansız. Pek çok şey gibi Vedat Muriqi transferi de imkansız. Güçlü bir hikaye değil" dedi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
real sociedad Vedat Muriqi Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İspanya La Liga

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