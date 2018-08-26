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Real Valladolid 0 - 1 Barcelona (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 26.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi.

Real Valladolid 0 - 1 Barcelona (Maç özeti)

Katalan ekibi Barcelona, Jose Zorrilla Stadı'nda, Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid ile karşılaştı.

Enes Ünal'ın ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

  1. dakikada Ousmane Dembele, Sergi Roberto'nun kafa pasında topu tamamlayarak Barcelona'yı öne geçiren golü attı.

90+2. dakikada Real Valladolid'den Keko'nun golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile iptal edilince karşılaşma 1-0 Barcelona'nın galibiyetiyle sona erdi.

Barcelona, böylece ligin ikinci haftasında da galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, Real Valladolid 1 puanda kaldı.

Villarreal'in bir sezonluğuna Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, 70. dakikada yerini Hırvat oyuncu Duje Cop'a bıraktı.

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