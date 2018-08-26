Real Valladolid 0 - 1 Barcelona (Maç özeti)

Katalan ekibi Barcelona, Jose Zorrilla Stadı'nda, Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid ile karşılaştı.
Enes Ünal'ın ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.
90+2. dakikada Real Valladolid'den Keko'nun golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile iptal edilince karşılaşma 1-0 Barcelona'nın galibiyetiyle sona erdi.
Barcelona, böylece ligin ikinci haftasında da galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, Real Valladolid 1 puanda kaldı.
Villarreal'in bir sezonluğuna Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, 70. dakikada yerini Hırvat oyuncu Duje Cop'a bıraktı.
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