Real Valladolid, Javi Sanchez'i Real Madrid'den transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi. (AA)
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