Reality şovların en cüretkâr isimleri! 'Tanıştıktan 2 saat sonra...'

Love Island, Married At First Sight, Love Island Australia gibi reality şovlara son olarak Netflix’in çok konuşulan programı Too Hot to Handle eklenmişti. Platformun yayına aldığı andan itibaren en çok izlenen programlarından biri olan Too Hot to Handle’ı izleyenler, yarışmacıların çılgınlıklarını şaşkınlıkla izlemişti. Netflix, Too Hot to Handle 2. sezon için onay verdi.
İngiltere ve Avustralya’da televizyon severlerin dikkatle takip ettiği reality şovlar o ülkelerde izlenme rekorları kırıyor. Ağırlıklı olarak cinsellik temalı olan bu programlara katılan yarışmacılar bir anda ünlü olarak, yarışmaların yapıldığı evlerden ayrıldıktan sonra bambaşka hayatlara başlıyorlar.
İşte reality şovlarda yaptıkları inanılmaz hamlelerle unutulmazlar arasına giren isimler arasında kimler var?
Martha Kalifatidis ve Michael Brunelli çifti Married At First Sight'ı programının en popüler çiftiydi. Yarışma sonrasında da ilişkisine devam eden çiftin popülerliği Avustralya’da hala çok taze. Tutkulu romantizmlerini kameralar karşısında yaşamaktan çekinmeyen çift, sık sık çırılçıplak poz vermeyi de ihmal etmiyor.
Married At First Sight programının unutulmaz isimlerinden bir diğeri ise Jessika Power. Programın 6’ncı sezonuna katılan Power, kavgacı tavrıyla unutulmazlar arasına girmeyi başardı.
Married at First Sight Australia programının unutulmaz isimlerinden biri olan Tamara Joy, çok izlenen programa iki kez katıldı. İlk kez katıldığında kısa süre yarışma evinde kalan genç kadın, ikinci kez katıldığında neredeyse tanınmayacak haldeydi. Bir dizi estetik operasyon yaptıran kadın, programın altıncı sezonuna damga vurdu.
Love Island Avustralya programının çılgın çifti Grant Crapp ve Tayla Damir, tanıştıktan sadece 2 saat sonra aynı yatağa girerek izleyicileri şaşırtmayı başarmıştı. Programdan galibiyetle çıkan çift, yarışma bittikten bir süre sonra ilişkilerini sonlandırdı.
Love Island Avustralya programın unutulmaz anlarından birine imza atan Anna McEvoy ve Josh Packham, canlı yayın esnasında kimseyi umursamadan çırılçıplak soyunarak birlikte duşa girdi.
Cinsellik temalı yarışmalardan daha farklı olan I'm A Celebrity, daha çok Survivor tarzı bir hayatta kalma yarışması. Ancak, bu durum bazı yarışmacıların pek de umurunda olmadı. Yarışma esnasında birbirinden etkilenen Charlotte Crosby ve Ryan Gallagher çifti bir bölümde dayanamayarak çılgınca öpüştü.
Reality şovlardan payını almak isteyen Netflix’in hazırladığı Too Hot to Handle programının öne çıkan ismi Francesca Farago oldu. Kim Kardashian / Kendall Jenner melezi olarak adlandırılan genç kadın program boyunca Harry Jowsey ile ön plana çıktı. Programdan sonra iki kere nişanlanan çift, iki kez nişanı attı.
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