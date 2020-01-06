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  4. Realkom istihdama destek olacak

Realkom istihdama destek olacak

DÜZCE HABERLERİ  | 06.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürütme kurulunda yer aldığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezuniyet sonrası öğrencilerine istihdamı noktasında öncelik tanınması konusunda Düzce’de faaliyetlerini sürdüren Realkom Tekstil ile protokol imzaladı.Protokol imza törenine Realkom Tekstil Genel Müdürü ve Düzce TSO 7.

Realkom istihdama destek olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürütme kurulunda yer aldığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezuniyet sonrası öğrencilerine istihdamı noktasında öncelik tanınması konusunda Düzce’de faaliyetlerini sürdüren Realkom Tekstil ile protokol imzaladı.
Protokol imza törenine Realkom Tekstil Genel Müdürü ve Düzce TSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ ve okul yöneticileri katılım sağladı.
Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören “Sektörle Buluşuyoruz” programından sonra ilk istihdamda öncelik protokolünü imzalamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Realkom Tekstil Genel Müdürü Mutlu Kayan, üretim tesislerinin nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik yapılan tüm çalışmalara firma olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Yapılan protokolün tüm taraflara hayırlar getirmesini dileyen DTSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, DTSO olarak iş dünyasının taleplerine uygun, nitelikli ve yetenekli işgücünü sağlamak adına eğitim alanına daha da fazla eğileceklerini ifade etti.

Realkom istihdama destek olacak

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